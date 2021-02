Tradition zum Verzicht Soziologe: Bereitschaft zum Fasten wegen Corona geringer

"Außerdem machen wir alle ja gerade auch schon Begegnungsfasten", sagte Jäckel. Oder Mobilitätsfasten. "Die Menschen haben gerade mit all diesen Einschränkungen schon genug zu tun." Hinzu komme die Last, dass das Ende des "verordneten Fastenmodus und Verzichtsmodus" nicht erkennbar sei. Die reguläre Fastenzeit im Anschluss an Fastnacht oder Karneval seit Aschermittwoch endet an Ostern. "Manche sagen auch, es gab ja gar keinen Karneval, wieso sollen wir dann fasten?"