Tradition Der Milchmann ist zurück in Großbritannien

Einer der größten Anbieter ist Milk & More, der sich auf eine mehr als 130-jährige Tradition seit den ersten Milchlieferungen in den 1880er Jahren beruft. Mittlerweile liefern 1000 Milchfrauen und -männer landesweit an etwa 400.000 Haushalte aus, wie Unternehmenschef Patrick Müller der Deutschen Presse-Agentur sagt. Seit Februar ist Milk & More ein eigenständiges Unternehmen in der deutschen Müller-Gruppe, die die Firma 2016 übernommen hatte.

Auch ein Film verstärkte die Nachfrage

Doch nicht erst die Pandemie hat die Nachfrage angeheizt. "Wir haben 2017 einen neuen Anstieg des Interesses in unsere Lieferungen an die Türschwelle gesehen", sagt CEO Müller. Anlass: Die BBC-Dokumentation "Der blaue Planet", plötzlich suchten viel mehr Verbraucher nach nachhaltigen Einkaufslösungen. "Dieser Nachhaltigkeitstrend hat zu einem signifikanten und dauerhaften Wachstum geführt, das lange vor der Pandemie begann, aber sicherlich in dieser Zeit angetrieben wurde", berichtet Müller.

Das Unternehmen unterhält mittlerweile eine der größten Flotten von E-Lieferwagen im Land. Und wie Milk & More setzen viele moderne Milchlieferanten auf wiederverwendbare Flaschen statt Plastikverpackungen - und pflegen damit die Tradition. Der Branchenverband Dairy UK bietet eine Online-Milchmannsuche an.

In Westlondon schwärmt Rentner Chris noch heute von den ikonischen Flaschen, die traditionell ein Pint fassen, mit farbiger Metallfolie als Deckel. Der Deckel ist längst umweltfreundlicher, die Flasche ist wieder da. Auch sonst passt sich der Job an. Bestellungen funktionieren längst per App. Zudem bieten größere Lieferanten, aber auch lokale Anbieter, die es landesweit gibt, viele weitere Milchprodukte an wie Käse, Butter oder Joghurt, aber auch andere typisch ländliche Produkte wie Eier oder frische Säfte, alles lokal hergestellt.

Das ist noch immer nicht günstig in einer Zeit, in der die Briten über steigende Energiekosten und Steuern klagen. Doch viele Kunden genießen die Mischung aus Tradition und Entspannung, die ihnen das Angebot bringt. Jo Heaton aus der Grafschaft Dorset fand im Gespräch mit der BBC geradezu poetische Worte: "Es ist, als ob man jeden Morgen einen Schatz auf seiner Türschwelle findet."