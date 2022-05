Tourstart Pyrotechnik gegen Gewitter - Rammstein zurück auf der Bühne

Die "Armee der Tristen" etwa, der Song eröffnet den Abend. Die Traurigen marschieren im Gleichschritt gegen Glück hinein in gemeinsame Tristesse, dazu verdunkeln schwarze Rauchsäulen das Stadion. Auch der Einsatz von Effekten und Pyrotechnik hat Rammstein bekannt gemacht. Was da an einem Konzertabend abgefackelt wird, kann sich messen mit einem Silvesterfeuerwerk am Brandenburger Tor. Es donnert, kracht, blitzt und explodiert an allen erdenklichen Stellen des monströsen Bühnenaufbaus. Dabei geht es um mehr als ödes Geböller. Wenn Lindemann "Mein Herz brennt" singt, dann fackelt ein Bengalo an seiner Brust.

Feuersäulen und harte Riffs

Bei Rammstein folgen Pyrotechnik und Effekte einer ausgefeilten Choreographie. Hohe Feuersäulen tanzen zu harten Gitarrenriffs, Böller markieren Brücken in den Songs, Strahler aus der Lichtwand unterstreichen die Taktvorgaben von Schneider und Riedel. Die Band verzichtet inzwischen weitgehend auf Lichtdome, die an Nazi-Ästhetik à la Leni Riefenstahl denken lassen. Solche Parallelen hat die Band früher in Verruf gebracht. Darauf antworten die Musiker auch an diesem Abend mit dem Song "Links 2-3-4" - im Lied ist das dort, wo das Herz schlägt.

Den Abschluss nach zwei Zugabe-Sets hat die Band dem neuen Song "Adieu" reserviert. Zeilen wie "Adieu, Goodbye, Auf Wiedersehen / Den letzten Weg musst du alleine gehen" klingen nach wehmütigem Ende. Das Binnenklima bei Rammstein gilt als kompliziert. "Ein letztes Lied, ein letzter Kuss / Kein Wunder wird geschehen".

Beim Schlussapplaus lassen sich die Musiker nach oben in den fast bis zum Stadiondach reichenden Bühnenturm fahren. Dort verschwinden sie hinter dem Rammstein-Logo. Lindemann hat zuvor eine Liedzeile in die Pluralform überführt: "Die Zeit mit euch war schön!"