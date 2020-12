Tournee-Start offen Skiflug-Weltmeister Geiger mit Corona infiziert

Den Weltcup in Engelberg in der Schweiz, der traditionell als Generalprobe für das Schanzenspektakel um den Jahreswechsel gilt, wird der Weltcup-Gesamtzweite des vergangenen Winters in jedem Fall verpassen. "Leider müssen wir in Engelberg auf unseren frisch gebackenen Skiflug-Weltmeister Karl Geiger verzichten", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher.