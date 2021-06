Tournee Alanis Morissette bald "On The Road Again"

Die Sängerin wurde 1995 schlagartig berühmt mit dem Album "Jagged Little Pill", das in den USA und Großbritannien Platz eins der Charts erreichte und sich gut 25 Millionen Mal verkauft haben soll. Morissettes neuestes Werk "Such Pretty Forks In The Road" landete 2020 in Deutschland und Österreich jeweils auf Rang vier, in der Schweiz sogar auf dem zweiten Platz der Album-Charts.