Tourismusregion Marbach und Bottwartal Wohnmobilisten werden an Ostern ausgebremst

Eigentlich bleiben Wohnmobilisten bei sich und halten Abstand

Aus diesem Grund dürfen dann auch die zehn Wohnmobil-Übernachtungsanlagen im Raum Marbach und dem Bottwartal nicht benutzt werden. Ein Umstand, den Siegfried Beran bedauert: „Du bist in einem Wohnmobil für dich und hast an den Plätzen genügend Abstand.“ Gerade an den kühlen Abenden im Frühjahr verschwänden die Wohnmobilisten meistens schon um 19 Uhr im Wagen.