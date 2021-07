Tourismusgemeinschaft unter neuer Leitung Mit Liebe zur Heimat die Region voranbringen

Julia Essig-Grabnar will die Liebe zu ihrer Heimat in ihrem neuen Job leben. Letztlich, sagt die 38-Jährige, hat sie zu allen acht Mitgliedskommunen der Tourismusgemeinschaft eine persönliche Beziehung. In Benningen ist sie aufgewachsen, ihr Mann kommt aus Marbach und mit ihm und den beiden Kindern wohnt sie in Erdmannhausen. In Beilstein und Steinheim hat sie ihre Ausbildung gemacht, in Oberstenfeld war sie immer gern im Freibad, in Großbottwar war sie musikalisch aktiv und in Murr gehe sie gerne joggen. „Mein ganzes Leben ist hier fest verwurzelt. Das ist meine Heimat“, erklärt Julia Essig-Grabnar.