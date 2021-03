Tourismus in Rielingshausen Rielingshausen fühlt sich abgehängt

Konkret ging es Knittel darum, dass der Ort im neuen Tourismuskonzept für die Stadt Marbach, das unlängst im Gemeinderat präsentiert wurde, so gut wie nicht auftauche. Lediglich das Keltermuseum sei überhaupt erwähnt worden in dem Werk. Dabei grenze Rielingshausen doch an den Schwäbisch-Fränkischen Wald. Das hätte man doch durchaus in den Fokus rücken können, meinte Knittel. Es sei zudem ein harter Kampf, bis sich in Sachen bessere Beschilderung des Rad- und Wanderwegenetzes etwas bewege. Sein Fazit: „Man hat den Eindruck, dass Rielingshausen nicht zur Tourismusgemeinschaft Marbach-Bottwartal gehört.“