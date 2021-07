Tourismus im Bottwartal Radweg tritt aus Schatten des Neckars

Jede Menge Radfahrer treffen sich vor allem an den Wochenenden auf dem Parkplatz der Burg, hat Silke Dippon vom Schlossgut Hohenbeilstein festgestellt. „Es sind vor allem Tagestouristen – wir hoffen natürlich, dass sie auch den Weg in unsere Vinothek finden, die zehn Minuten entfernt ist“, sagt die Chefin, die in dem Bio-Weingut für das Marketing zuständig ist. Gelingen könnte das, wenn die Ausflügler mit ihren Rädern überhaupt wissen, welche Erlebniselemente in der Nähe eines Radwegs zu finden sind. „Wir haben deshalb auch einen kleinen Schau-Weinberg mit Infotafeln zum ökologischen Weinbau aufgebaut.“