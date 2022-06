Tourismus BGH prüft kostenfreien Reiserücktritt bei Corona-Ausbruch

Laut Gesetz kann der Kunde jederzeit von seiner Buchung zurücktreten - dem Reiseveranstalter steht aber eine "angemessene Entschädigung" zu. Ein Recht auf kostenlose Stornierung gibt es nur dann, "wenn am Bestimmungsort oder in dessen unmittelbarer Nähe unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände auftreten, die die Durchführung der Pauschalreise oder die Beförderung von Personen an den Bestimmungsort erheblich beeinträchtigen". Trifft das hier zu?