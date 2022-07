Tour Ginkgo Im Fahrradsattel Spenden sammeln

Heinz Weber hat sich am Donnerstagnachmittag in der Schmidener Ortsmitte so postiert, dass er einen guten Blick auf den Tross hat, der bald um die Kurve kommen sollte. Prompt waren sie da. Hinter den Polizeifahrzeugen an der Spitze rollten die Radler mit den gelben T-Shirts der Tour Ginkgo vorbei, winkten und steuerten dann die SDK am Raiffeisenplatz an. Die Radler kamen aus dem Kreis Ludwigsburg, in dem diesmal die Tour schwerpunktmäßig rollte, und machten am ersten Tag einen Abstecher nach Fellbach. Dort wurden die rund hundert Teilnehmer bewirtet, bis es dann zurück nach Ludwigsburg ging. In Fellbach hat die Spendenaktion einen starken Rückhalt, wie die Namensgeberin der Stiftung, Christiane Eichenhofer, deutlich machte. „Wir waren eine Viertelstunde früher dran, als geplant“, sagte der Fellbacher Alexander Illi, der die Etappen geplant hatte. Er und weitere Mitstreiter hatten aufgerufen, die Radler mit Applaus im Fellbacher Streckenabschnitt zu motivieren. Einzelne Fans wie Heinz Weber, selber radbegeistert, waren dem gefolgt. Doch am Himmel hatten sich dunkle Wolken aufgetürmt, man musste jeden Augenblick mit einem schweren Gewitterguss rechnen.