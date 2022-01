Tour de Ski Langläuferin Hennig im Angriffsmodus - Sorgen nach Krankheit

Die deutsche Skilangläuferin startet am Montag mit berechtigten Hoffnungen auf ein Top-10-Endergebnis in die fünfte Etappe der Tour de Ski. Das 10-Kilometer-Massenstartrennen in Val di Fiemme im klassischen Stil ist ihr Lieblingsrennen, die Strecke am Lago di Tesero ihr Lieblings-Wettkampfort. "Ich nehme ganz viel Motivation mit nach Italien, nachdem es in Oberstdorf so gut lief", sagte die Oberwiesenthalerin.