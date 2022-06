Tour de France Pogacar will den Hattrick - Roglic kontert mit Super-Team

Geraint Thomas:

Der Tour-Sieger von 2018 weiß, wie man das größte Rad-Spektakel der Welt gewinnt. Und er war lange nicht mehr in so bestechender Form. Mit einem Sieg bei der Tour de Suisse - wo andere Top-Fahrer allerdings coronapositiv aussteigen mussten - reist er als Kapitän der einstigen Dominator-Mannschaft Ineos-Grenadiers an. Schon beim Auftaktzeitfahren in Kopenhagen muss Thomas allerdings ein Zeichen setzen - für die Konkurrenz und sein eigenes Selbstvertrauen.