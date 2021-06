Tour de France Joker Buchmann: "Nicht absichtlich abhängen lassen"

Buchmann fühlt sich nach seinem Giro-Aus schon wieder gut in Form, der "mentale Schmerz" sei größer gewesen. Es sei extrem hart, "weil man wirklich viele Monate nur dieses Ziel im Kopf hat". Der 28-Jährige merkte an, dass ihm der weniger berglastige Kurs der 108. Tour de France mit den zwei Zeitfahren nicht so liegt.