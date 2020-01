Tote Zivilisten Luftangriffe auf syrisches Rebellengebiet: Klinik getroffen

Die Gewalt hatte zuletzt zugenommen. Sie ging auch weiter, nachdem Russland vor drei Wochen eine neue Waffenruhe verkündet hatte. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan warf Russland vor, sich nicht an mit Ankara getroffene Absprachen zu halten. Die Türkei unterstützt im syrischen Bürgerkrieg die Rebellen.

In dieser Woche nahmen die Regierungstruppen die strategisch wichtige Stadt Marat al-Numan ein. Sie wollen jetzt offenbar weiter Richtung Norden vorrücken und die Hauptverbindungsstraße zwischen der nordsyrischen Stadt Aleppo und der Hauptstadt Damaskus vollständig unter ihre Kontrolle bringen. Die Rebellen zogen nach eigenen Angaben Kräfte zusammen, um den Vormarsch zu stoppen.

In den vergangenen Monaten hatten die syrische Luftwaffe und Russland immer wieder Krankenhäuser in dem Rebellengebiet bombardiert. Die UN ordneten deswegen im vergangenen Jahr eine Untersuchung an. Die Gesundheitsbehörde in Idlib erklärte am Donnerstag, nach dem Angriff auf die Klinik in Ariha gebe es im gesamten südlichen Teil des Gebietes keine medizinischen Versorgungspunkte mehr.

Helfer beklagen eine dramatische humanitäre Lage in dem Rebellengebiet. Seit Anfang Dezember sind den UN zufolge fast 390.000 Menschen vor der Gewalt geflohen. Allein in den vergangenen zwei Wochen seien fast 40.000 Menschen vertrieben worden. In der Region um Idlib leben rund drei Millionen Menschen, die Hälfte Vertriebene.

Die Welthungerhilfe warnte am Donnerstag, die Versorgungslage spitze sich weiter zu. "Die überfüllten Flüchtlingscamps versinken buchstäblich im Schlamm", sagt Halil Kurt, der Programmkoordinator der Organisation. "Die provisorischen Behausungen bieten wenig Schutz gegen den Frost in der Nacht." Viele Geflüchtete könnten sich keinen Brennstoff mehr für ihre Öfen leisten. "Für ein Feuer verbrennen sie mittlerweile alles, was sie auftreiben könnten, auch Plastikmüll."