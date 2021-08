Tote und verletzte Enten 57-Jährige wird zu Geldstrafe verurteilt

„Recht des Stärkeren“ zählt hier nicht

Richterin Ursula Ziegler-Göller machte aus ihrer Abscheu gegenüber dieser Einstellung keinerlei Hehl. Unmissverständlich machte auch der Staatsanwalt deutlich, dass die Ansicht der Angeklagten in der freien Wildbahn gelten mag, jedoch nicht für die Tierhaltung. Für die Taten der Frau befand er daher auch den Strafbefehl für „vergleichsweise milde.“ Kein bisschen überzeugt oder einsichtig gegenüber ihrem Fehlverhalten zog die 57-Jährige schließlich widerwillig ihren Einspruch unter lautem Protest zurück: „Für eine einzelne Ente zahlen wir 1500 Euro, was ist mit den Hühnern und Schweinen in der Massentierhaltung?“