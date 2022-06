Totale und partielle Eklipse Wann ist die nächste Sonnenfinsternis in Deutschland?

Partielle Finsternis

Am häufigsten verdeckt der Mond die Sonne nur teilweise. Das nächste Mal passiert das am 25. Oktober 2022, kurz nach 11 Uhr. Jedoch wird im Südwesten Deutschlands relativ wenig davon zu sehen sein: Es werden nur rund 20 Prozent verdeckt. Auf Rügen sind es immerhin knapp über 35 Prozent. Ähnliches gilt für die folgende partielle Eklipse am 29. März 2025. Erst am 12. August 2026 wird in Süddeutschland die Sonne für kurze Zeit bis zu 90 Prozent verschwinden – Tendenz fallend gen Norden.