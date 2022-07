Tory-Partei in Großbritannien Boris Johnson durch neuen Sexskandal noch mehr unter Druck

In seinem am Donnerstagabend veröffentlichten Rücktrittsschreiben erklärte Pincher, er habe bei dem Vorfall am Vorabend „viel zuviel getrunken“. Er entschuldigte sich dafür, sich selbst und andere „in Verlegenheit gebracht“ zu haben. Ein Sprecher von Regierungschef Boris Johnson, der bereits wegen einer Reihe von Skandalen schwer unter Druck steht, erklärte am Freitag, der Premierminister habe den Rücktritt akzeptiert und „denkt, es war richtig von ihm, zurückzutreten“. Solch ein Verhalten sei „inakzeptabel“.