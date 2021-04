Torturm in Marbach Neuer Anlauf bei Beleuchtung geplant

Marbach - Ziemlich hohe Wellen hat die Nachricht in der Stadt geschlagen, dass mit dem Haspelturm und dem Torturm zwei Marbacher Aushängeschilder künftig nicht mehr ins rechte Licht gesetzt werden sollen. Die Kommune hatte mit diesem Schritt auf eine umfangreiche Änderung des Naturschutzgesetzes reagiert, das nun unter anderem ein Beleuchtungsverbot für Fassaden der öffentlichen Hand beinhaltet. Damit sollen Insekten besser geschützt werden. Der Marbacher Bürgermeister Jan Trost verkündete vor diesem Hintergrund vor einigen Tagen, dass die Beleuchtung an den beiden Wahrzeichen in den Sommermonaten ausgeknipst werde. Allerdings scheint das in der Causa noch nicht das letzte Wort zu sein, wie nun im Ausschuss für Umwelt und Technik deutlich wurde.