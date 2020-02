Tore in Serie BVB im Haaland-Rausch: "Mix aus Lewandowski und Aubameyang"

Dank des zwölften Saisontores von Sancho (13.) und der Treffer von Haaland (18./76.), Marco Reus (68./Foulelfmeter) und Axel Witsel (70.) setzte der Tabellendritte seine Aufholjagd fort. Der Abstand zum Herbstmeister RB Leipzig hat sich in der kurzen Zeit seit der Winterpause von sieben auf zwei Zähler verkürzt. Und auch der um drei Zähler bessere FC Bayern liegt noch in Schlagdistanz. "Der Trend bei uns ist definitiv positiv", befand Spielmacher Julian Brandt.

In der Freude über den Kantersieg wurde der Ärger von Achraf Hakimi und Marco Reus nicht groß thematisiert. Beide Profis reagierten mit sichtlichem Frust auf ihre Auswechslung. "Ich werde mit Marco sprechen", kündigte Lizenzspielerchef Sebastian Kehl beiläufig an.

Erstmals seit sieben Jahren startet der BVB mit drei Siegen in die Rückrunde. Doch alle Beteiligten scheinen gut beraten, den famosen Rückrundenstart nicht überzubewerten. "Ich hoffe, dass wir uns Schwung geholt haben. Aber wir wissen auch, dass wir jetzt auf Mannschaften mit mehr Qualität treffen", warnte Kapitän Reus mit Verweis auf das vergleichsweise leichte Programm zum Rückrundenstart. Bereits am Dienstag im Pokal-Achtelfinale bei Werder Bremen rechnet Kehl mit "erheblich mehr Gegenwehr".

In Bremen könnte auch der am Freitag verpflichtete Nationalspieler Emre Can erstmals im Kader stehen. "Der Trainer trifft die Entscheidung. Ich gehe aber davon aus, dass er am Montag mit auf dem Weg nach Bremen ist", sagte Kehl. Can war beim Spiel gegen Köln nicht im Stadion, weil er vor seiner Rückkehr aus Turin nach Deutschland noch persönliche Angelegenheiten regeln musste.