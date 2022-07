Top Ten Halbjahrescharts: Rammsteins "Zeit" ganz vorne

"In den Album-Halbjahrescharts führt angesichts von über 160.000 Verkäufen allein innerhalb der ersten sieben Tage und bis dato vier Nummer-eins-Wochen kein Weg an Rammstein vorbei", erklärte GfK Entertainment in Baden-Baden. "Ihr neuer Longplayer "Zeit" setzt sich in einem Rock-Dreikampf gegen Die Toten Hosen ("Alles aus Liebe: 40 Jahre Die Toten Hosen", zwei) und die Red Hot Chili Peppers ("Unlimited Love", drei) durch."