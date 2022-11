Top-Spiel am Samstag Neuer feiert Bayern-Comeback gegen Hertha BSC

Neuer: "Mir geht es gut"

Neuer hatte sein Comeback am Vorabend in einem Video auf der Bayern-Homepage bereits angekündigt. "Mir geht es gut. Ich habe das erste Teamtraining gemacht. Es war alles in Ordnung", sagte der Nationalmannschaftstorwart, der somit auch für die WM-Teilnahme in diesem Monat optimistisch ist.