Top Four in Berlin Alba Berlin und Crailsheim kämpfen um Basketball-Pokal

Die Berliner gewannen am Samstag beim Top Four der Basketball-Bundesliga im Halbfinale gegen die Niners Chemnitz mit 91:81 (41:39) und kämpfen damit am Sonntag (15.00 Uhr/Magenta Sport) um ihren elften nationalen Cup-Erfolg. Bislang hat Alba den BBL-Pokal wie Bayer Leverkusen zehn Mal gewonnen.