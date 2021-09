Tony Awards in New York Die Highlights vom roten Teppich

New York - Bei der 74. Verleihung der Tony Awards in New York sonnten sich die Promis im Blitzlicht der Fotografen. Die markante Trophäe mit der Silbermedaille gilt als wichtigster Theater- und Musicalpreis in den Vereinigten Staaten. In diesem Jahr gewann unter anderem Lois Smith als älteste Schauspielerin den Tony Award und „Moulin Rouge“ wurde als bestes Musical ausgezeichnet.