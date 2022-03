Tom Parker von The Wanted Britischer Sänger im Alter von 33 Jahren gestorben

Der britische Sänger Tom Parker ist im Alter von 33 Jahren gestorben. Parker, der eines von fünf Mitgliedern der britisch-irischen Boyband The Wanted war, starb am Mittwoch an den Folgen eines Gehirntumors, wie seine Frau Kelsey Hardwick im Online-Netzwerk Instagram mitteilte. „Schweren Herzens bestätigen wir, dass Tom heute früh friedlich mit seiner ganzen Familie an seiner Seite gestorben ist“, schrieb die Schauspielerin.