Tom Gaulds Wissenschafts-Cartoons Wirrköpfe und Strahlenkanonen

Stuttgart - Politiker? Showstars? Besorgte Bürger? Nein, den ersten Platz in der Nachrichtenarena nimmt derzeit eine ganz andere Gruppe ein: Wissenschaftler, forschende Ärzte, Virologen vor allem. Wir hängen an ihren Lippen, wenn sie uns erläutern, wo wir gerade stehen im Kampf gegen das Coronavirus, was von den Mutationen dieses Angstmachers noch zu erwarten ist – und was von den rastlos an einem Gegenmittel forschenden Uni- und Pharmalaboren.