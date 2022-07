Tom Cruise, Anna Wintour, Ellie Goulding Hohe Promidichte an den Wimbledon-Finaltagen

Auf dem Center Court treten die besten Tennisspieler der Welt gegeneinander an. Ähnlich hochkarätig besetzt sind in Wimbledon aber auch die Zuschauerplätze. Am Wochenende sahen Schauspieler, Models und natürlich die Royals zu, wie bei den Damen der Publikumsliebling Ons Jabeur gegen Jelena Rybakina verlor und bei den Herren Novak Djokovic gegen Nick Kyrgios seinen vierten Wimbledon-Titel in Serie holte.