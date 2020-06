Tokio-Spiele 2021 Wegen Olympia-Verschiebung: DBB-Coach Rödl verlängert

Nach der blamablen Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr mit dem 18. Platz muss sich das Team von Coach Rödl in einem Turnier vom 29. Juni bis 4. Juli 2021 in Kroatien für Olympia in Japan qualifizieren. In Split trifft der Europameister von 1993 zuerst auf Mexiko und Russland. Sollte die deutsche Nationalmannschaft als eines der beiden besten Teams weiterkommen, sind im Halbfinale Gastgeber Kroatien, Brasilien und Tunesien die möglichen Gegner. Nur der Turniersieger qualifiziert sich für Tokio.