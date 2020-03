Auswirkungen vom Coronavirus Olympia und andere Großsport-Events in Gefahr

BIATHLON: Der Weltcup vom 5. März an im tschechischen Nove Mesto muss vor leeren Rängen stattfinden. Obwohl mit rund 100.000 Zuschauern gerechnet wurde, geht die Gesundheit vor. Besonders die einheimischen Skijäger zeigten sich traurig über die Entscheidung des nationalen Sicherheitsrates. "Es wird wie Sex ohne Orgasmus sein", schrieb Michal Krčmář, der Olympiazweite im Sprint, bei Instagram. Alle Pressekonferenzen wurden abgesagt, und auch in der Mixed-Zone sind Mindestabstände zwischen Athleten und Journalisten festgelegt.

FUSSBALL-CHAMPIONS-LEAGUE: Das Rückspiel im Achtelfinale am 11. März zwischen Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund könnte ohne Zuschauer stattfinden. Das sei bisher aber nur eine Hypothese, sagte Sportministerin Roxana Maracineanu. Es sei noch zu früh, um das mit Sicherheit sagen zu können. Das Match werde aber auf jeden Fall stattfinden, sagte sie. "Es sei denn, die Anweisungen ändern sich."

FUSSBALL-EUROPA-LEAGUE: Die Frankfurter Eintracht geht trotz der Absage der Spiele der 1. und 2. Liga in der Schweiz im März von der Austragung des Achtelfinal-Rückspiels beim FC Basel aus. "Wir spielen in Basel", sagte Jan Strasheim, Sprecher des Bundesligisten. "Ob mit oder ohne Zuschauer hängt davon ab, wie die Schweizer Behörden die Situation bewerten. Wir planen mit beiden Szenarien." Das Hinspiel wird am 12. März am Main stattfinden, eine Woche später ist Basel Schauplatz der zweiten Partie.

EISSCHNELLLAUF/SHORTTRACK: Nach der Absage der für den 13. bis 15. März geplanten Shorttrack-WM in Seoul wird der Titelkampf nicht mehr in dieser Saison nachgeholt. Nach genauer Prüfung der Situation sei der Weltverband ISU zu dem Schluss gekommen, dass angesichts der unsicheren Entwicklung des Virus eine Austragung nicht vor Mitte Oktober 2020 erfolgen könne. Alle anderen ISU-Events der Saison 2019/20 werden wie geplant ausgetragen, auch das Weltcup-Finale der Eisschnellläufer am Wochenende in Heerenveen, teilte die ISU mit.