Toiletten in der Marbacher Grundschule Dringende Sanierung muss noch warten

Marbach - Dass die Toiletten in der Grundschule Marbach in einem fürchterlichen Zustand sind, davon konnten sich die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt und Technik bei einer Besichtigung selbst ein Bild machen. „Eine Komplettsanierung ist unumgänglich“, erklärte Marbachs Bürgermeister Jan Trost bei der jüngsten Sitzung des Gremiums am Donnerstagnachmittag. Im Hauptgebäude, das aus dem Jahr 1952 stammt, wurden die WCs letztmals 1996 erneuert, weitere Schönheitsreparaturen und der Einbau neuer Waschbecken und Urinale erfolgte 2004. Erforderlich sind nunmehr neue WC-Trennwände, neue Sanitäreinrichtungen und Rohrleitungen, Fliesenarbeiten, eine neue Beleuchtung und neue Türen. Alles in allem werden dafür Kosten in Höhe von 217 000 Euro veranschlagt.