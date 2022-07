Tötungsdelikt Tabitha Mehrere Hundert Hinweise zu BMW

In dem Wagen könnten der 35-jährige Tatverdächtige und die 17-jährige Jugendliche unterwegs gewesen sein. Tabitha wollte am 12. Juli mit dem Bus zum Shoppen von Asperg nach Ludwigsburg fahren, kehrte danach aber nicht wieder nach Hause zurück. Bei der Kriminalpolizei ermittelt seitdem die Sonderkommission „Berg“. Ihr gehören 30 Polizeibeamte an.