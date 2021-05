Tötungsdelikt im Backnanger Seehofweg Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Wie bereits berichtet, wurde gegen den 29-jährigen Tatverdächtigen am Mittwochnachmittag ein Haftbefehl erlassen, sodass sich dieser nun in einer Justizvollzugsanstalt befindet. Erste rechtsmedizinische Ergebnisse einer angeordneten Obduktion, die am Donnerstagvormittag stattgefunden hat, liegen nun auch vor.