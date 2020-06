Tönnies bei Lanz Des Moderators Ekel vor totem Tier

Hofreiter hat selbst schon mal ein Schwein zerlegt

Dies war für den Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter natürlich ein gefundenes Fressen, er hieb in die gleiche Kerbe, warf der Union im Agrarausschuss eine Blockade von Verbesserungen vor. Die hochgradig industrialisierte Massentierhaltung bezeichnete Hofreiter als „kaputten Wirtschaftszweig“. Sie basiere auf unökologischen Futtermittelimporten aus Südamerika, Missachtung des Tierwohls mit ein „halbes Leben lang gefesselten Säuen im Kastenstand“, schlechten Arbeitsbedingungen in den Schlachthöfen. Hofreiter spannte den Bogen so weit, dass er nahtlos in einem Satz „eine Generalunternehmerhaftung für den Arbeitsschutz“ anmahnen und gleichzeitig das „tägliche Ermorden von Indigenen in Südamerika“ wegen der Soja-Plantagen anprangern konnte. Es war die große, grüne Keule, die Hofreiter, der vor Jahren ein Buch über Massentierhaltung geschrieben hat, da auspacken konnte. Und dennoch: Als in der Sendung dann ein Hochglanz-Video aus der PR-Abteilung von Tönnies eingespielt worden ist, dass zeigte wie tote, weiße Schweine in blitzblanken Metalltransportbändern aufgehängt werden, wie sie mit Kettensägen zerlegt und ihnen die Eingeweide aus dem Bauch quellen, da entfuhr dem Moderator Markus Lanz ein: „Uiih, ist das unappetitlich.“