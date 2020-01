Tödlicher Zusammenstoß in der Nähe des Atomkraftwerks Neckarwestheim Fußgänger stirbt am Unfallort

Neckarwestheim - Tödlich endete ein Unfall für einen 44-jährigen Fußgänger am Montag gegen 6.25 Uhr auf der Kreisstraße 1624 auf Höhe des Betriebsparkplatzes des Kernkraftwerks Neckarwestheim. Der Mann kam von der Bushaltestelle an der Straße in Fahrtrichtung Neckarwestheim und wollte die Kreisstraße überqueren. Dabei fuhr ihn ein 53-Jähriger mit seinem Peugeot an, der in Richtung Gemmrigheim unterwegs war.