Am Freitagnachmittag ist es auf der A 81 in Fahrtrichtung Heilbronn zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg Nord und Pleidelsheim zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein Kleinwagen gegen 16.15 Uhr auf dem Standstreifen aus noch ungeklärter Ursache nahezu ungebremst auf einen Lkw auf. Trotz des Einsatzes von Ersthelfern, Rettungswagen und Notarzt verstarb der Fahrer noch an der Unfallstelle. Die Feuerwehr Freiberg ist mit drei Fahrzeugen und 25 Mann, darunter auch der Feuerwehrkommandant, am Unfallort, die Feuerwehr Ludwigsburg mit einem Fahrzeug und zwei Mann. Die Bergungsarbeiten dauern aktuell noch an.