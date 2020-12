Tödlicher Unfall in Sägewerk 23-Jährige gerät in große Kreissäge und wird eingeklemmt

Schmallenberg - Bei einem Arbeitsunfall in einem Sägewerk ist eine Mitarbeiterin ums Leben gekommen. Die 23-Jährige bediente am Samstagmorgen in dem Werk in Schmallenberg in Nordrhein-Westfalen eine große Kreissäge, teilte ein Polizeisprecher mit. Dabei sei sie zwischen Maschinenteile geraten und eingeklemmt worden. Die junge Frau starb noch an der Unfallstelle.