16-Jährige stirbt Tödlicher Bahn-Unfall bei offenen Schranken

In Nied gibt es seit Jahren die Forderung, den Bahnübergang durch einen Tunnel zu ersetzen. Vor allem aus Sicherheitsgründen: "Wir alle in Nied haben es geahnt, dass dort irgendwann einmal ein schlimmer Unfall passiert. Beinahe-Vorfälle gab es immer wieder. Aber jetzt ist es wirklich geschehen", schreibt der Vorsitzende der CDU Nied, Tobias Fechler, auf der Homepage der Partei. Das Vertrauen in den Bahnübergang sei nun erschüttert. "Es ist unglaublich, dass ein Zug kommt, wenn die Schranken oben sind. Das darf nie passieren", schreibt der Lokalpolitiker. Der Baubeginn für eine Unterführung habe sich immer wieder verzögert.

Die Bahn erklärt auf ihren Internetseiten grundsätzlich zum Thema Bahnübergänge, dass turnusmäßig alle zwei Jahre oder bei Änderungen der Rahmenbedingungen wie einem erhöhten Verkehrsaufkommen überprüft werde, ob die vorhandene Technik "in ihrem Zustand noch ausreichend ist beziehungsweise ob sie erneuert werden muss".

Die Strecke zwischen Frankfurt-Höchst und Mainzer Landstraße bleibt voraussichtlich bis Montag gesperrt. Die Züge werden umgeleitet. Der Konzernbevollmächtigte der DB für Hessen, Klaus Vornhusen, sprach den Angehörigen sein Mitgefühl aus, ebenso wie die Hessische Landesbahn, zu deren Flotte der Zug gehört.

In Hessen gibt es nach Bahnangaben insgesamt 1180 Bahnübergänge, 160 davon mit sogenannten Vollschranken, die beide Fahrtrichtungen der Straße überragen. Hier müsse stets sichergestellt werden, dass beim Schließen der Schranken der Bereich dazwischen frei ist, sagte eine Sprecherin. Dies geschehe beispielsweise per Video oder Radar - oder mittels Wärtern vor Ort. Insgesamt registrierte die Bahn im Jahr 2018 bundesweit 146 Unfälle an Bahnübergängen.