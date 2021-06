Tödlicher Unfall in Althütte 71-Jähriger prallt gegen einen Baum und stirbt

Ein tragischer Unfall hat sich am Montag in Althütte im Rems-Murr-Kreis ereignet. Gegen 17 Uhr fuhr ein 71-jähriger Skoda-Fahrer mit hoher Geschwindigkeit von seiner Garageneinfahrt über die Straße "In der Stöck" und einige hundert Meter über die Wiese. Im weiteren Verlauf fuhr er in den angrenzenden Wald. Dort stürzte der Skoda etwa fünf Meter nach unten und kam an einem Baum zum Liegen.