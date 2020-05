Tödlicher Unfall bei Remseck Cabrio überschlägt sich

Eine tödlich verletzte Person, eine schwer verletzte Person und 50 000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagabend. Gegen 20.15 Uhr war ein 41-jähriger Fahrer eines roten Lotus Cabrio auf dem sogenannten Soldatensträßchen von der Landesstraße 1140 in Richtung Landesstraße 1100 unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache übersteuerte das Fahrzeug in einer Linkskurve, schleuderte über die Gegenfahrbahn, überschlug sich und kam im Grünstreifen auf dem Dach zum Liegen.