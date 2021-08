Tödlicher Unfall auf A81 Falschfahrer kommt ums Leben

Die Autobahn ist bis 9 Uhr gesperrt worden

Am Audi und an dem Lastwagen entstanden Schäden von rund 30 000 Euro. Zur Klärung des Unfallhergangs kam ein Gutachter an die Unfallstelle. Die Fahrbahn in Richtung Stuttgart blieb bis etwa 9 Uhr gesperrt. Es kam zu großen Verkehrsbehinderungen, auch auf den Ausweichstrecken.