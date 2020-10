Tödlicher Unfall am Bahnsteig Identität von getöteter Frau unklar

Erdmannhausen - Eine bislang unbekannte Frau ist am Freitagnachmittag gegen 16.10 Uhr am Bahnhof in Erdmannhausen von einem aus Richtung Marbach einfahrenden Zug der S-Bahn-Linie 4 erfasst und getötet worden. Sie konnte bislang noch nicht identifiziert werden. Die Frau war nach Angaben der Polizei zwischen 75 und 85 Jahre alt, 1,60 bis 1,65 Meter groß und 50 Kilogramm schwer. Sie hatte graumelierte, glatte Haare und trug eine Zahnvollprothese. Auffällig sind zwei augenscheinlich frisch vernähte, kreisrunde Hautflächen auf beiden Wangen. Die Frau war bekleidet mit einer hellbraunen Jacke, zwei schwarzen Blusen, einem grünen Shirt sowie einer beigefarbenen Strumpfhose und dunkelbraunen Lederschuhen. Eine Vermisstenanzeige, die zu der Verstorbenen passen würde, ist bei der Polizei bislang nicht eingegangen, sagt Yvonne Schächtele, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Ludwigsburg.