Tödliche Recherche Vermisste Amazonas-Experten tot

Mit Schnellboot verfolgt

Am 5. Juni hatten sie sich vom Indigenen-Reservat Vale do Javari aus über Flüsse auf den Weg in die 72 Kilometer entfernte Stadt Atalaia do Norte am Rio Javarí gemacht. Dort aber sind sie nie eingetroffen. Danach wurde Amarildo da Costa in Untersuchungshaft genommen, der laut Zeugen den beiden Verschwundenen in einem Schnellboot folgte. Die Polizei fand in seinem Boot Blut und bestätigte, dass er in der Vergangenheit schon indigene Führer bedroht habe. Am Dienstag wurde auch sein Zwillingsbruder Oseney verhaftet.

fia