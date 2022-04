Todestag von Prinz Philip Der Fels der Windsors

Er stirbt inmitten einer Pandemie, so dass statt internationaler Würdenträger nur seine engste Familie an seinem Sarg stehen kann. Es ist, als hätte der für seine generalstabsmäßige Vorbereitung bekannte Prinz ein letztes Mal die Planung übernommen. Denn wenn er eines nicht ausstehen konnte, dann sind es große Umstände. „No fuss“ war Philips Lebensmotto; „Oh, do get on with it!“ schnauzte er gerne, wenn ihm etwas zu aufgebauscht erschien oder zu lange dauerte. Der Soldat in ihm, er liebte es simpel, kurz und bündig.