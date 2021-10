Todesschuss am Filmset Wer ist Alec Baldwin?

Der Regisseur Martin Scorsese verpflichtet Baldwin als Gegenspieler Leonardo Di Caprios in „The Aviator“ (2004) und als Chef eines unterwanderten Polizeireviers in „The Departetd“ (2006). 2009 ist er in der romantischen Komödie „it’s complicated“ neben Meryl Streep zu sehen.

Oft flankiert Baldwin Frauenfiguren. In Woody Drama Allens „Blue Jasmine“ (2013) gibt er den Ehemann der Titelheldin (Cate Blanchett), in „Still Alice“ (2014) den Ehemann einer an Alzheimer erkrankten Professorin (Julianne Moore). In Tom Cruise’s Actionfilmen „Mission: Impossible – Rogue Nation“ (2015) und „„Mission: Impossible – Fallout“ (2018) brilliert Baldwin als zwiespältiger CIA-Chef.

Kleinere Skandale und Selbstironie

Immer wieder ist Baldwin auch durch kleinere Skandale in die Schlagzeilen geraten. 1995 soll er einen Fotografen angegriffen haben, der Aufnahmen von Basinger und ihrer dreijährigen Tochter machte. 2011 wird er aus einem Flugzeugs verwiesen, weil er sich weigerte, zum Start ein Telefongespräch zu beenden und sein Gerät abzuschalten.

Baldwin nimmt diesen Vorfall später selbstironisch aufs Korn – in der Show „Saturday Night Live“, in der er seit 2017 einen Rekord hält: Die Moderation wird wechselnd vergeben nach komödiantischer Popularität, und Baldwin kommt auf insgesamt 17 Einsätze. Glanzlichter als Comedian setzt er auch in der Sitcom „30 Rock“ als unangenehm direkter Chef eines Fernsehsenders. Diese Rolle brachte ihm zwei Emmys und drei Golden Globes ein.

Eine Tragödie wie die aktuelle am Filmset würde jeden Menschen hart treffen. Man kann Alec Baldwin nur wünschen, dass er darüber nicht seinen Lebensmut und seinen Esprit verliert.