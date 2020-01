Tod mit 84 Jahren Schriftsteller und Grafiker Christoph Meckel gestorben

Meckel unternahm zudem lange Reisen durch Europa, Afrika und Amerika, von denen er auch in seinen Werken erzählte, zuletzt in "Dunkler Weltteil. Erinnerung an afrikanische Zeit" (2013). Viele Jahre verbrachte er in einem abgelegenen Wohnsitz im südfranzösischen Rémuzat. Meckels letztes Buch erscheint nach Angaben seines Verlags am 27. April unter dem Titel "Eine Tür aus Glas, ganz offen. Gesammelte Prosa".