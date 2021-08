Tochter der Regie-Legende Patricia Hitchcock gestorben

Nebenrollen in Hitchcock-Thrillern

Das einzige Kind des britischen Regisseurs („Die Vögel“, „Psycho“) und dessen Frau Alma Reville wurde 1928 in London geboren. 1939 zog die Familie nach Kalifornien. Schon in jungen Jahren wollte Patricia Hitchcock Schauspielerin werden. In den frühen 1940er-Jahren begann sie, bei verschiedenen Theatergruppen zu spielen. Nach ihrem Abschluss an der Marymount High School in Los Angeles 1947 besuchte sie die Royal Academy of Dramatic Art in London. In der Folge trat sie am Broadway und in Nebenrollen in mehreren Filmen ihres Vaters auf. So war sie 1950 als fröhliche Schauspielstudentin in „Die rote Lola“ zu sehen. Ein Jahr später hatte sie ihre größte Hitchcock-Rolle als Schwägerin von Farley Granger in „Der Fremde im Zug“. 1960 wirkte sie in „Psycho“ mit.