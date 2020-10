Tobias-Mayer-Classic Marbach Oldtimer dürfen erstmals am Torturm starten

„Bei der ersten Auflage durften die Fahrzeuge durch den Torturm ins Ziel fahren, doch seitdem war das Marbacher Wahrzeichen für uns tabu“, erklärt Fahrleiter Emil Müller. Bis fast an die nördliche Grenze des Landkreises führte die Strecke in diesem Jahr. Emil Müller empfahl den Teams bei der Fahrerbesprechung, sich in Hohenhaslach eine Pause zu gönnen, um eine Modelleisenbahn zu bewundern, die dort durch einen kompletten Garten führt. Zeit dafür hatten Fahrer und Beifahrer, denn wie immer kam es bei der ldtimer-Rallye nicht auf Zeit und Geschwindigkeit, sondern vielmehr auf Geschicklichkeit und gutes Timing an. Auf die Teams warteten so genannte Gleichmäßigkeitsprüfungen, bei denen eine bestimmte Strecke möglichst exakt in einer vorgegebenen Zeit zu bewältigen war. Die Orientierung erfolgte über so genannte Chinesenzeichen, die im Roadbook richtig gelesen werden mussten. Fahrerisches Können war bei der Überraschungs-Prüfung gefragt, bei der die Teilnehmer möglichst mittig durch zwei Pfeiler fahren mussten. All das wurde durch Lichtschranken elektronisch vermessen.