Titelkämpfe in Italien Zeidler bei Ruder-EM zurück auf Medaillenkurs

Als DRV-Trümpfe gelten auch der Frauen-Doppelvierer und der Deutschland-Achter, der sich allerdings deutlich steigern muss. Nach dem enttäuschenden vierten Rang im Vorlauf geht das DRV-Paradeboot trotz sieben EM-Titeln in Serie nicht mehr als Favorit in den Regatta-Showdown am Sonntag (15.36 Uhr). "Aus diesem Rennen müssen wir die richtigen Schlüsse ziehen. Rang vier zeigt nicht, was wir zu leisten im Stande sind", sagte Bugmann Johannes Weißenfeld voller Hoffnung auf eine erfolgreiche Titelverteidigung.