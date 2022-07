Leichtathletik-WM 6,84 Meter in der Quali: Mihambo im Weitsprung-Finale

Mihambo ist die größte Medaillenhoffnung des Deutschen Leichtathletik-Verbands bei den bislang aus deutscher Sicht so enttäuschend verlaufenen ersten Weltmeisterschaften in den USA. "Für mich persönlich ist das kein Zusatzdruck. Ich mache mir darüber keine Gedanken, ich versuche einfach, positiv zu bleiben, einen guten Wettkampf zu machen und mich auf mich zu fokussieren und darauf, was ich richtig machen will", sagte die gebürtige Heidelbergerin.