Titel des VfB Stuttgart vor 30 Jahren Wer kennt noch alle VfB-Meisterhelden von 1992?

Es war der 16. Mai 1992, im Spiel des VfB Stuttgart bei Bayer Leverkusen lief die 86. Minute – als Guido Buchwald den gesamten weiß-roten Anhang in Ekstase versetzte. Der damalige Spielführer des VfB traf per Kopf zum 2:1. Und weil zeitgleich Eintracht Frankfurt bei Hansa Rostock patzte, war es das Tor zum Titel. Der VfB Stuttgart lag punktgleich mit Borussia Dortmund, aber mit der besseren Tordifferenz auf Rang eins – und in Leverkusen begann die Party, die später in Stuttgart fortgesetzt wurde.